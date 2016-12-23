Наличный доллар в пятницу понизился на четыре копейки

Наличный евро потерял 9 копеек. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 27,03 гривен, а евро подается по 28,45 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-27,10, продажи 26,50-27,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3455, продажи-27,0261 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,10-28,40, продажи-28,00-29,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,4197, продажи-28,4455 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,390, продажи-4,230-4,650 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,965, продажи-4,438 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 22 декабря, наличный доллар понизился на 6 копеек. Наличный евро потерял копейку. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 27,12 гривен, а евро продавался по 28,54 гривен.