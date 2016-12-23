17:18 23.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На повышение бюджетникам зарплат дополнительно выделено 28 миллиардов гривен

В Госбюджете Украины на 2017 г. на повышение зарплат учителям, врачам, служащим социальной сферы, культуры и т.д. дополнительно было выделено 28 млрд грн. 

На повышение бюджетникам зарплат дополнительно выделено 28 миллиардов гривен

Об этом сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко – передает правительственный портал. На сегодняшний день - по словам Розенко, больше 28% семей, где только один человек работает, живут за чертой бедности.

Повышение же с первого января минимальной зарплаты до 3 200 грн, а также выделение дополнительно 28 млрд грн на рост зарплат учителям, медикам, а также сотрудникам соцсферы, культуры - это шаг к преодолению бедности среди трудящихся - подчеркнул он.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин с января 2017 г. повысит минимальную зарплату до 3200 грн.


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