Коломойский поблагодарил Кабмин и Гройсмана

Он поблагодарил Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана за мужество в принятии этого непростого решения. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины, - заявил он.

Коломойский также пояснил, что последняя волна клиентской паники, спровоцированная в первую очередь действиями руководства Национального банка, вынудила правление обратится за помощью к правительству.

"ПриватБанк" был сбалансирован и кредитный портфель был обеспечен, что подтверждается международным аудитом, однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка. После чего там начали рассказывать о мифической дыре в 150 миллиардов гривен, 97% связанных кредитов и о том, что все деньги украдены или выведены в оффшоры, - рассказал Коломойский, добавив, что, по его мнению, главным является то, что клиенты не пострадали во всей этой ситуации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов 21 декабря 2016 года подписан договор о продаже 100% акций ПАО КБ " Приватбанк". Таким образом, указанный банк официально стал государственным.