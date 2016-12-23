11:55 23.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
100156451:Rakova

Какое событие стало самым ярким в украинской экономике за 2016-й? – эксперт

Экономическая ситуация в 2016-м году несколько стабилизировалась.

Какое событие стало самым ярким в украинской экономике за 2016-й? – эксперт

Специалисты считают, что год был трудным, но многообещающим. В эксклюзивном интервью «УРА-Информ», политэксперт Михаил Дяденко отметил, что стало самым запоминающимся в этой сфере существования государства.

"К сожалению, наверное, самым ярким событием уходящего года на грани политики и экономики, стало декларирование доходов и имущества государственных служащих. И Украина, и весь мир с изумлением узнали, что мы не такая уж и бедная страна, а вот только доходы сосредоточены «немножко» в одних руках и у небольшого круга лиц", – подчеркнул Дяденко.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Михаил Дяденко заметил, какое событие стало самым провальным в сфере реформирования. По его мнению, в первую очередь, это коррупция. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив