Гонтарева не исключает ввода в обращение купюры в тысячу гривен

Об этом в четверг, 22 декабря, в эфире "Радио Вести" заявила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева

Отвечая на вопросы журналистов, глава НБУ отметила, что Пантелеймона Кулиша на этой банкноте не будет. А остальное пока давайте подержим в тайне, - сказала Гонтарева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гонтарева заявила, что в январе 2017 года Украина может получить следующий транш Международного валютного фонда.

По ее словам, в следующем году запланировано четыре транша, поэтому Украине надо спешить делать реформы.