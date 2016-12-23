06:00 23.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гонтарева не исключает ввода в обращение купюры в тысячу гривен

Не исключено, что в Украине может появиться новая купюра номиналом в одну тысячу гривен.

Гонтарева не исключает ввода в обращение купюры в тысячу гривен

Об этом в четверг, 22 декабря, в эфире "Радио Вести" заявила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева

Отвечая на вопросы журналистов, глава НБУ отметила, что Пантелеймона Кулиша на этой банкноте не будет. А остальное пока давайте подержим в тайне, - сказала Гонтарева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гонтарева заявила, что в январе 2017 года Украина может получить следующий транш Международного валютного фонда.

По ее словам, в следующем году запланировано четыре транша, поэтому Украине надо спешить делать реформы.


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