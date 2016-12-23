Эксперт объяснил, что стало провалом для украинской политики

"Если говорить об экономических итогах года, то, наверное, самым провальным следует все же считать борьбу с коррупцией, от которой страдает украинская экономика, и которая достаточно больно на нее влияет. Попадает под такое влияние и реальный сектор экономики, особенно с учетом того, что многие предприятия потеряли средства из-за банкротства банков и им и так тяжело приходится работать. Коррупционный фактор остается таким же высоким, – к сожалению, борьба с коррупцией у украинского государства не получилась", – отметил Михаил Дяденко.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее премьер-министр рассказал о том, что может вывести зарплаты из тени. По словам Владимира Гройсмана, повышение уровня минимальной зарплаты способствует детенизации выплат.