Deutsche Bank выплатит 7,2 млрд. долл. по претензиям минюста США

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В рамках договоренностей Deutsche Bank готов выплатить штраф в размере 3,1 миллиарда долларов и возместить убытки клиентам банка в США объемом 4,1 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Отметим, что в финансовом институте обмолвились, что речь идет лишь о предварительных результатах договоренности. Кроме того, формулировки в итоговом соглашении еще могут быть изменены во время переговоров, абсолютных гарантий его заключения в банке также пока не предоставили.

Как отмечается, в Deutsche Bank заверили, что клиентские выплаты, объем которых еще может быть скорректирован, не повлияют на финансовые итоги 2016 года.

Напомним, как сообщал "Ура Иніорм", ранее Соединенные Штаты Америки намерены создать специальную межведомственную группу по "выявлению тайного влияния" России.