21:35 22.12.2016 | Экономика | Новости
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В Литве суд оштрафовал "Газпром" на 35,6 миллионов евро

Главный административный суд Литвы в четверг, 22 декабря, принял окончательное решение по российской компании "Газпром".

В Литве суд оштрафовал

Суд обязал российского монополист выплатить Вильнюсу штраф в размере 35,6 миллионов евро. Как сообщает ТАСС, такое решение было принято в связи с тем, что концерн "Газпром" нарушил договоренность 2004 года и не согласился подписать с компанией Lietuvos energija соглашение по обмену газом.

В связи с чем, суд принял решение оставил в силе решение совета по конкуренции, которым "Газпрому" в октябре 2014 года был назначен крупнейший в истории Литвы штраф.

Напомним, совет по конкуренции в июне 2014 года признал, что, отказывая Lietuvos energija в соглашении по обмену газом в 2013-2015 годах, "Газпром" препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа и тем самым нарушил условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos, выданного советом по конкуренции в 2004 году.

Как сообщал УРА-Информ, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании с "Газпрома" штрафа в сумме 172 миллиардов гривен.


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