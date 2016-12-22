Украина уже в январе может получить следующий транш МВФ, - Гонтарева

Мы готовимся у этому и думаю и мы его получит. Об этом в четверг, 22 декабря, в эфире "Радио Вести", заявила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Она также рассказала, что в следующем году запланировано четыре транша, поэтому Украине надо спешить делать реформы.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина может получить следующий транш от МВФ, если вовремя примет Государственный бюджет на 2017 год.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины под утро 21 декабря приняла бюджет на 2017 год. Законопроект поддержали 274 народных депутата.