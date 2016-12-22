09:50 22.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 12,5 млрд. куб. м

Объем газа в подземных хранилищах Украины  уменьшился до 12,541 млрд. куб. м.

Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 12,5 млрд. куб. м

Об этом передает ПАО "Укртрансгаз".

Как отмечается, по последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 58,23 млн. куб. м газа.

"В Украине за сутки поступило из Словакии 41,57 млн. куб. м, из Польши - 4,10 млн куб. м, из Венгрии - 7,96 млн. куб. м газа", - говорится в сообщении.

Отметим также, что на сегодня украинские ПХГ заполнены на 40%.

Кроме того, на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал Ура Информ, ранне Украина высказала готовност приобрести от 1,5 до 4 млрд кубометров природного газа в зимний период - чтобы обеспечить надежное снабжение потребителей и транзит потребителям Европы . 

 


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