16:33 22.12.2016 | Экономика | Новости
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Украина подпишет с ЕС соглашения в сфере телекоммуникаций

Украина намерена согласовать с ЕС дорожные карты по вопросам финансовых услуг.

Украина подпишет с ЕС соглашения в сфере телекоммуникаций

В 2017 г. Украина намерена подписать с Евросоюзом ряд договоренностей в сфере телекоммуникаций. Об этом сообщила  вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе брифинга 22 декабря.

По ее словам - в 2017 г. планируется согласовать с Европой дорожные карты в вопросах видов финансовых услуг, что будет ощутимо спустя короткое время, потому что речь - о компьютерных, а также телекоммуникационных, финансовых, юридических услугах. Выполнение данных дорожных карт поменяет модус операнди, в котором мы сейчас функционируем - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УРА-Информ, ЕС выделил Украине 600 млн евро кредита.


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