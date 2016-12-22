Украина до января устранит задолженность перед шахтерами

Об этом заявил министр угольной промышленности страны Игорь Насалик - на итоговой пресс-конференции. По его словам – до первого января 2017 г. будут ликвидированы все гособязательства по шахтерам. И шахтеры отправятся праздновать и Рождество и Новый год финансово обеспеченные - отметил министр.

Как сообщал УРА-Информ, весной 2016 г. шахтеры должны были получить 138,6 миллиона гривен зарплатной задолженности. Это – зарплата за ноябрь и декабрь 2015 г. – сообщали в пресс-службе Минэнергетики страны. Первые средства были направлены уже второго марта.