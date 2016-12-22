17:37 22.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
100156402:mysnichenko

Украина до января устранит задолженность перед шахтерами

Украина намерена погасить перед шахтерами государственных шахт задолженность по зарплате до января 2017 г. 

Украина до января устранит задолженность перед шахтерами

Об этом заявил министр угольной промышленности страны Игорь Насалик - на итоговой пресс-конференции. По его словам – до первого января 2017 г.  будут ликвидированы все гособязательства по шахтерам. И шахтеры отправятся праздновать и Рождество и Новый год финансово обеспеченные - отметил министр.

Как сообщал УРА-Информ, весной 2016 г. шахтеры должны были получить 138,6 миллиона гривен зарплатной задолженности. Это – зарплата за ноябрь и декабрь 2015 г. – сообщали в пресс-службе Минэнергетики страны. Первые средства были направлены уже второго марта.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив