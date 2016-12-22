Субсидии до конца отопительного сезона пересматриваться не будут, - Рева

Человек даже с большей заработной платой будет платить тот размер, который ей назначен. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, теперь, когда минимальные заработные платы повышены, люди не будут тратить на коммунальные платежи все заработанные деньги, поскольку субсидии будут рассчитываться по специальной формуле.

Если семье прибавят, условно говоря, 500-600 гривен, то семья доплатит за жилищно-коммунальные услуги с этой суммы тоже определенный процент, где-то 100-120, до 150 гривен. Так, чтобы все 600 гривен, которые добавили, семья отдала за жилищно-коммунальные услуги, - такого не будет, - пояснил Рева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр соцполитики Украины Андрей Рева отметил, что состоянием на 21 декабря жилищные субсидии уже получают 6,7 млн семей. При этом заявления на получение этих субсидий 7,1 миллионов.