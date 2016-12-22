Рада снизила стоимость электроэнергии, производимой из возобновляемых источников

За соответствующее решение за основу и в целом отдали свои голоса 232 народных депутатов. Как сказано в принятом документе, теперь коэффициент "зеленого тарифа" для электроэнергии, произведенной с использованием солнечных электростанций, мощность которых превышает 10 МВт, построенные до 30 июня 2015 года уменьшен.

При этом в пояснительной записке, в частности сказано, что принятие законопроекта позволит уменьшить несоответствие коэффициентов "зеленого тарифа" для электроэнергии, произведенной с использованием солнечных электростанций, а это в свою очередь приведет к уменьшению финансовой нагрузки на государственный бюджет и потребителей электроэнергии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 20 декабря, приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году". Документ №5132 поддержали 235 народных депутатов.