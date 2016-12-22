"ПриватБанк" официально стал государственным

Таким образом, отныне финансовое учреждение официально стала государственным банком. Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, с момента передачи владельцем 100% акций, банк представляет государство, а его владельцем считается Министерства финансов Украины.

Функцией Фонда гарантирования в указанном процессе было установление контроля над банком, его подготовка к переводу в государственную собственность и обеспечение передачи новому владельцу.

В течение 72 часов были сформированы резервы под активные операции, осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформирован переходный баланс, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка, - пояснили в Фонде, добавив, что поскольку капитал банка получил отрицательное значение, Фонд гарантирования продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну.

Там также заверили, что вхождение государства в капитал "Приватбанк" и дальнейшая докапитализация банка позволит обеспечить выполнение всех обязательств перед клиентами банка как физическими, так и юридическими лицами, с сохранением валюты вкладов и других условий заключенных договоров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера новый глава банка Александр Шлапак заявили, что "ПриватБанк" успешно стабилизирован.