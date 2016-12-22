Пенсии по возрасту в 2025 будут получать только 8% мужчин и 10% женщин, - Рева

Каждый будущий пенсионер сам будет определять время выхода на пенсию в зависимости от того, как он платил взносы. Об этом рассказал в четверг, 22 декабря, во время обсуждения с представителями Всемирного банка подготовки к пенсионной реформе, министр социальной политики Андрей Рева.

Он также пояснил, что его ведомство подсчитало что в 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин смогут получить пенсию по возрасту. При этом министр отметил, что в России, Беларуси и Молдове взносы в Пенсионный фонд платят более дисциплинированно тогда, как в Украине из 26 миллионов трудоспособного населения взносы платят всего десять миллионов человек.

Рева также пообещал через два месяца представить экспертам и общественности ключевые позиции реформы пенсионной системы.

В свою очередь руководитель программы Всемирного банка по макроэкономике и преодоления бедности Фарук Кхан отметил, что окончательный пакет решений должен быть простым, чтобы каждый понял суть этого своеобразного договора между государством и ним, почему нужно платить в государственную систему.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Пенсионный фонд начнет выплачивать пенсии за январь 2017 года уже с 25 декабря. Соответствующее решение в среду, 21 декабря, было принято на заседании правительства. В частности, в постановлении Кабинет Министров предусматривает провести финансирование выплаты пенсий после 25 декабря пенсионерам, которые получают пенсии через учреждения банков с установленными датами выплаты по 15 января 2017 года включительно.