12:10 22.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ПАО "Сумыгаз" бесплатно поверило почти 39 тыс. счетчиков газа

ПАО "Сумыгаз" совместно с ГП "Сумыстандартметрология" бесплатно поверили свыше 38,5 тысяч бытовых счетчиков. С начала года выявлено 74 факта вмешательства в работу приборов учета.

ПАО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Сумыгаза".

"Для бытовых потребителей компании периодическая поверка счетчика проводится бесплатно. Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", плановой поверке подлежат счетчики всех потребителей. Исправность средств учета и их измерительные характеристики необходимо проверять каждые восемь лет", – рассказывает главный метролог ПАО "Сумыгаз" Дмитрий Голубченко.

Как отмечается, по фактам вмешательств потребители компенсировали ПАО "Сумыгаз" 137 тысяч гривен убытков.

Кроме того, вмешательства в работу счетчика могут обойтись потребителям в десятки раз дороже стоимости фактически потребленного природного газа. В свою очередь, в работу счетчика именно потребитель будет вынужден оплатить стоимость экспертизы, снятие-установку прибора и возместить убытки газораспределительному предприятию.

Как сообщал Ура Информ, объем газа в подземных хранилищах Украины  уменьшился до 12,541 млрд. куб. м.


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