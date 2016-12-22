НБУ выпустила новую монету посвященную Дрогобычу - ФОТО

Она посвящена древнему галицкому городу Дрогобыч. Как сказано в сообщении пресс-службы Нацбанка, монет "Древний Дрогобыч" имеет номинал пять гривен.

Она изготовлена из нейзильбера тиражом 30 000 штук.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 декабря, Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету. Номинал монеты " Костел святого Николая" составит пять гривен.

Как сказано в сообщении пресс-службы регулятора, тираж новой монеты составит 30 тысяч штук, она изготовлена из нейбулайзер. Масса новой денежной единицы составит 16,54 грамм, а ее диаметр - 35 миллиметров.