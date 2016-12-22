Наличный доллар в четверг упал на шесть копеек

Наличный евро потерял копейку. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 27,12 гривен, а евро продается по 28,54 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,20-27,05, продажи 26,80-27,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,4304, продажи-27,1147 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,00-28,40, продажи-28,10-29,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,4559, продажи-28,5359 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,390, продажи-4,230-4,630 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,969, продажи-4,443 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 21 декабря, наличный доллар понизился на одну копейку. Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,18 гривен, евро можно было купить по 26,47 гривен.