На спасение "ПриватБанка" потратят 116 миллиардов гривен, - Данилюк

По словам министра - эта сумма достигнет 116 млрд грн. На данный момент будет докапитализация банка в размере 116 млрд грн. Это – то, что докапитализируют со стороны государства, и это и есть вливание финансов в стабильность данного банка – отметил Данилюк.

Как сообщал УРА-Информ, " ПриватБанк" уже официально стал государственным. Так. 21 декабря Минфин Украины и Фонд гарантирования вкладов физлиц подписали соглашение о продаже 100% акций банка. С момента передачи акций ПриватБанк представляет страна. А владельцем его становится Минфин.