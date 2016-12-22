14:01 22.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
100156387:mysnichenko

На спасение "ПриватБанка" потратят 116 миллиардов гривен, - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк поведал о том, сколько планируется потратить на "спасение" "ПриватБанка".

На спасение

По словам министра - эта сумма достигнет 116 млрд грн. На данный момент будет докапитализация банка в размере 116 млрд грн. Это – то, что докапитализируют со стороны государства, и это и есть вливание финансов в стабильность данного банка – отметил Данилюк.

Как сообщал УРА-Информ, " ПриватБанк" уже официально стал государственным. Так. 21 декабря Минфин Украины и Фонд гарантирования вкладов физлиц подписали соглашение о продаже 100% акций банка. С момента передачи акций ПриватБанк представляет страна. А владельцем его становится Минфин.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив