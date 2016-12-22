На дороги Кировоградщины потратят миллиард гривен

Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил глава облгосадминистрации Сергей Кузьменко. По его словам – по имеющимся данным, в 2016 г. продолжал вестись ремонт автодорог области.

Было привлечено из всех источников в четыре раза більше денег, чем было потрачено в 2015 г. - 518,5 млн грн.



Впервые с 2012 г. был выполнен капремонт значительных участков трасс государственного значения протяженностью около 50 км.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016 г. Кабмин выделил на ремонт дорог 14 млрд грн. Также известно, что в 2017 г. на строительство в Украине дорог было привлечено 35 млрд грн.