13:13 22.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На дороги Кировоградщины потратят миллиард гривен

Около 1,3 млрд грн планируют направить на строительство, а также на ремонт и содержание автодорог в 2017 г. в Кировоградской области. 

На дороги Кировоградщины потратят миллиард гривен

Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил глава облгосадминистрации Сергей Кузьменко. По его словам – по имеющимся данным, в 2016 г. продолжал вестись ремонт автодорог области.

Было привлечено из всех источников в четыре раза більше денег, чем было потрачено в 2015 г. - 518,5 млн грн.

Впервые с 2012 г. был выполнен капремонт значительных участков трасс государственного значения протяженностью около 50 км.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016 г. Кабмин выделил на ремонт дорог 14 млрд грн. Также известно, что в 2017 г. на строительство в Украине дорог было привлечено 35 млрд грн.


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