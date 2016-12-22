10:03 22.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Киевгорстрой" завершил выплату 31,8 млн. грн дивидендов

Холдинговая компания "Киевгорстрой" завершила выплату дивидендов акционерам компании за 2015 год. Во время Общего собрания в апреле текущего года, акционерам перечислено 31,8 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

По словам председателя правления - президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, большую часть суммы, как мажоритарный акционер, получил город.

Как отмечается, "Киевгорстрой" это единственное предприятие столицы, которое ежегодно платит дивиденды акционерам.

Кроме того, держателем 80% акций является община Киева, именно в бюджет города направлено более 25 млн грн.

"Физические лица получили выплаты еще осенью - почти 6 млн грн. Сейчас мы выплаты 2015 года закрыли окончательно. Город должен развиваться, становиться более интересным для инвесторов. Наполнение бюджета в этих вопросах является одним из главных, и "Киевгорстрой" еще и таким образом вносит свою часть в развитие столицы ", - отметил Игорь Кушнир.

Напомним, как сообщал Ура Информ, в столице с целью очистки дорожной сети от снега было задействовано 269 снегоуборочной техники. 


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