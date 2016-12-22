Банк Латвии выпустил прозрачную монету c Землей посередине - ФОТО

Она полупрозрачная, а посередине у нее находится Земля. Номинал монеты составляет пять евро, однако продаваться она будет за 85 евро.

Как сообщает Банк Латвии, монета состоит из трех частей. Снаружи она имеет серебряное кольцо, посередине - прозрачная керамика (шпинель), а в центре - серебряная модель Земли.

Идея создания такой монеты победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который провел Банк Латвии. Ее тираж составит пять тысяч экземпляров.

В банке также подчеркнули, что шпинель отличается высокой химической и термической стабильностью. Материал используется в медицине, оптике (в том числе в лазерах) и внедряется в военной технике - в качестве пулестойкого стекла.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 22 декабря, Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету. Она посвящена древнему галицкому городу Дрогобыч. Как сказано в сообщении пресс-службы Нацбанка, монет " Древний Дрогобыч" имеет номинал пять гривен.