01:00 17.11.2018 | Культура | Новости
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Назван лучший фильм 2018 года

Журнал "Time" опубликовал рейтинг лучших картин, вышедших в прокат в 2018 году.

Назван лучший фильм 2018 года

Первое место, по мнению журналистов, должен занять фильм Альфонсо Куарона "Рома" о жизни обеспеченной семьи, в которой работает горничная Клео. Действие происходит в Мехико в начале 1970-х годов.

На втором месте оказалась документальная картина "Будешь моим соседом?", посвященная американскому актеру Фреду Роджерсу - звезде детской передачи "Соседство мистера Роджерса».

Тройку лидеров замыкает "Дневник пастыря" о священнике-пьянице, который проникся проблемами окружающей среды.

В "десятку" также попали фильмы "Восьмой класс", "Фаворитка", "Сможете ли вы меня простить?", "Звезда родилась", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Богемская рапсодия" и "Приключения Паддингтона 2" .

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинский фильм "Горная женщина: на войне" удостоился награды Европейского парламента LUX Prize.


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