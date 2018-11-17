Назван лучший фильм 2018 года

Первое место, по мнению журналистов, должен занять фильм Альфонсо Куарона "Рома" о жизни обеспеченной семьи, в которой работает горничная Клео. Действие происходит в Мехико в начале 1970-х годов.

На втором месте оказалась документальная картина "Будешь моим соседом?", посвященная американскому актеру Фреду Роджерсу - звезде детской передачи "Соседство мистера Роджерса».



Тройку лидеров замыкает "Дневник пастыря" о священнике-пьянице, который проникся проблемами окружающей среды.



В "десятку" также попали фильмы "Восьмой класс", "Фаворитка", "Сможете ли вы меня простить?", "Звезда родилась", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Богемская рапсодия" и "Приключения Паддингтона 2" .

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинский фильм "Горная женщина: на войне" удостоился награды Европейского парламента LUX Prize.