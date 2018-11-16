11:15 16.11.2018 | Культура | Новости
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В Кувейте запретили культовый роман Достоевского

В Кувейте ввели цензуру против литературных произведений, в которых оскорбляется ислам или судебная система страны и описываются аморальные действия. Об этом сообщает The Guardian.

В Кувейте запретили культовый роман Достоевского

Среди тысячи книг, попавших под запрет в этом году оказался и известный во всем мире роман Федора Достоевского "Братья Карамазовы".

За последние несколько лет усиленной цензуры литературы, власти Кувейта запретили почти четыре тысячи книг, написанных в разных странах. Под санкции попали легендарный "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго и произведение Габриэля Гарсии Маркеса "Сто лет одиночества".

Список запрещенных книг составляет специально сформированный на базе министерства информации Кувейта комитет. Закон, которым предусмотрено наказание издателей, журналистских и литературных материалов, оскорбляющих ислам, судебную систему государства или угрожающие национальной безопасности, подстрекающие к беспорядкам и совершению аморальных действий был принят в 2006 году.

Стоит отметить, что граждане страны уже дважды устраивали акции в знак протеста против ужесточения цензуры.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине запретили к просмотру еще один фильм.  Минкульт ввело санкции против российского актера Леонида Ярмольника. В связи с этим, Государственное агентство Украины по вопросам кино добавило в список запрещенных фильмов “Любовь в большом городе – 2".


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