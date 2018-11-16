10:17 16.11.2018 | Культура | Новости
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София Ротару потеряла сознание во время концерта

Недавно известная украинская певица София Ротару потеряла сознание прямо во время концерта, чем изрядно взволновала поклонников. На данный момент состояние певицы улучшилось.

София Ротару потеряла сознание во время концерта

Об этом сообщили родные Ротару местным СМИ.

Так, согласно информации, София Ротару серьезно напугала своих поклонников, потеряв сознание во время своего выступления. При этом, когда ее привели в чувство, она не понимала, где она и кто перед ней находится.

Сестра певицы Аурика рассказала, что произошло с Софией Ротару и успокоила поклонников, отметив, что сейчас ее состояние улучшилось.

"У нее был гипертонический кризис. Сейчас уже все хорошо", - отметила Аурика.

Также директор певицы Сергей Лавров подтвердил, что с Ротару все хорошо. Однако он отметил, что артистка не следит за здоровьем даже после события. По его словам, она перед каждым концертом волнуется, словно начинающая артистка. Ее просто бьет от страха, она чуть не теряет сознание.

"Стало плохо - отлежалась и побежала дальше. А потом выяснилось, что она перенесла на ногах микроинсульт, поэтому сейчас боится больших переездов и туров", - рассказал Лавров.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Софию Ротару госпитализировали в одну из больниц Уфы.


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