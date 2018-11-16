03:00 16.11.2018 | Культура | Новости
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Книга украинца получила популярную британскую премию

Книга украинского писателя Сергея Плохия "Чернобыль: История трагедии" получила британскую литературную премию Baillie Gifford Prize.

Книга украинца получила популярную британскую премию

Об этом сообщило издание The Guardian.

Книгу  украинца выбрали из более чем 200 книг, которые подавали на приз Baillie Gifford. Украинский писатель получил денежное вознаграждение в 30 000 фунтов стерлингов.

Председатель комитета судей премии Фиамметта Рокко заявила, что книга Сергея Плохия является беспрецедентной рассказом  известной катастрофы. Это история ужасов о политическом цинизме и научном невежестве, в котором мир спас только героизм и удача.

Книгу отметили за анализ геополитической картины и факторов, которые привели к ядерной катастрофе в 1986 года, сильное изображение деталей и моральный посыл.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинский фильм "Горная женщина: на войне" удостоился награды Европейского парламента LUX Prize. 


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