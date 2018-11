Из жизни ушел культовый американский кантри-исполнитель

Об этом сообщают международные СМИ.

Легендарный гитарист и певец в стиле кантри Рой Кларк умер в своем доме в городе Талса.

Его карьера развивалась стремительно благодаря выпуску собственных синглов, которые становились хитами, а также кавер-версий популярных песен, из которых наиболее известна его кавер-версия песни Шарля Азнавура Yesterday, When I Was Young, вышедшей в 1969. Рой Кларк - лауреат бесчисленного количества наград, причем не только музыкальных: в его активе премия "Грэмми" (1982), премия "Entertainer Of The Year", "Country Music Star Of The Year", несколько наград "Instrumentalist Of The Year", "Best Country Guitarist". В 2009 году он также был внесен в Зал славы кантри-музыки.

К слову, он был одним из первых кантри-исполнителей, которые выступили с концертами в СССР.

