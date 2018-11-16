10:58 16.11.2018 | Культура | Новости
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Из жизни ушел культовый американский кантри-исполнитель

В возрасте 85 лет скончался американский кантри-музыкант Рой Кларк. Музыкант умер от пневмонии.

Из жизни ушел культовый американский кантри-исполнитель

Об этом сообщают международные СМИ.

Легендарный гитарист и певец в стиле кантри Рой Кларк умер в своем доме в городе Талса.

Его карьера развивалась стремительно благодаря выпуску собственных синглов, которые становились хитами, а также кавер-версий популярных песен, из которых наиболее известна его кавер-версия песни Шарля Азнавура Yesterday, When I Was Young, вышедшей в 1969. Рой Кларк - лауреат бесчисленного количества наград, причем не только музыкальных: в его активе премия "Грэмми" (1982), премия "Entertainer Of The Year", "Country Music Star Of The Year", несколько наград "Instrumentalist Of The Year", "Best Country Guitarist". В 2009 году он также был внесен в Зал славы кантри-музыки.

К слову, он был одним из первых кантри-исполнителей, которые выступили с концертами в СССР.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в России на 92 году жизни ушел из жизни актер Сергей Ютайкин. Он известен по работам в классике советского кино "Тихий Дон", а также сериалам "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого".


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