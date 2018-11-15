10:56 15.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Звезда "Вечернего Квартала" прокатился в метро

Известный КВНщик и постоянный участник тв-шоу "Вечерний Квартал " Евгений Кошевой был вынужден спуститься в метро в связи с неудовлетворительным состоянием заснеженных дорог в Киеве.

Звезда

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав видео, на котором он прогуливается по столичной станции метрополитена "Осокорки".

Известно, что Кошевой целых шесть лет не использовал киевское метро, как средство передвижения по столице. Утренний снег за сравнительно небольшой срок присыпал дороги Киева и вызвал многочисленные заторы, из-за которых перемещаться стало тяжело. Поэтому Кошевой был вынужден спуститься в метро.

"А говорят, что звезды не ездят в метро! Да мы, собственно и не звезды! Всем хорошего дня, берегите себя, аккуратно на дорогах", - обратился к своим подписчикам шоумен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в результате сильных снегопадов в Украине за сутки произошло более тысячи ДТП.


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