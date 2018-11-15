11:11 15.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинская скрипачка победила на престижном конкурсе

Скрипачка Диана Тищенко одержала победу на международном конкурсе Лонг и Тибо. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей страничке в Facebook.

Украинская скрипачка победила на престижном конкурсе

По словам главы государства, девушка поразила судей и поклонников классической музыки по всему миру.

"Мастерство ее исполнения и незаурядный талант вызывают восторг у слушателей и уважение коллег", - написал Порошенко.

Стоит отметить, что музыкантша не первая лауреатка премии в истории Украины. В 1975 году на нем победил украинский и австрийский скрипач и дирижер Аркадий Винокуров.

Сам конкурс имени Лонг и Тибо является международным соревнованием между академическими пианистами и скрипачами. С 1943 года он проводится в Париже.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп посмертно наградит музыканта Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы. Он стал олицетворением американской культуры для миллиардов фанатов по всему миру. Пресли остается вечной американской иконой даже через 40 лет после смерти.


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