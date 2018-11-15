05:00 15.11.2018 | Культура | Новости
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На торгах продан редчайший розовый бриллиант за рекордных 50 миллионов долларов - ФОТО

В среду, 14 ноября, на торгах продан редкий розовый бриллиант под названием "Розовое наследие".

На торгах продан редчайший розовый бриллиант за рекордных 50 миллионов долларов - ФОТО

Торги устроил аукционным домом Christie's и продал бриллиант за 50,375 миллиона долларов. Как сказано на сайте аукционного дома, бриллиант весом 18,96 карат купил американский бренд Harry Winston.

Цена составила около 2,6 миллиона долларов за карат, что является мировым рекордом для розового бриллианта. Оценочная стоимость лота перед началом торгов составляла 30-50 миллионов долларов.

Как отметили представители аукционного дома, бриллиант является "одним из величайших бриллиантов мира". Он обладает глубиной цвета, которую можно встретить только у одного камня на 100 тысяч.

Найти алмаз такого размера с этим цветом довольно нереально. Вы можете увидеть этот цвет в розовом алмазе размером менее одного карата. Но это почти 19 карат, - говорится в сообщении.

Напомним, ученые классифицируют алмазы на два основных типа: тип I и тип II. В последнем случае алмаз имеет особенно редкий, почти однородный цвет.

Розовые бриллианты попадают под редкую категорию алмазов типа II. Это камни, у которых почти нет следов азота, и составляют менее двух процентов всех драгоценных камней.

Как сообщал УРА-Информ, полотно "Китайское рагу" известного американского художника-урбаниста первой половины 20-го века Эдварда Хоппера было продано за рекордную сумму.

В среду, 14 ноября, неизвестный покупатель купил ее за 91,9 миллионов долларов, что является рекордной суммой для этого автора.


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