Картина американского художника Эдварда Хоппера "Китайское рагу" ушла с молотка за рекордную сумму

В среду, 14 ноября, неизвестный покупатель купил ее за 91,9 миллионов долларов, что является рекордной суммой для этого автора. Как пишет MarketWatch, имя покупателя не разглашается, однако, судя по намекам организаторов, это может быть музей.

По данным журналистов, картина досталась художественному музею Сиэтла, поскольку в этом городе жил и работал прежний владелец картины, покойный бизнесмен Барни Эбсуорт. Он был известным ценителем искусства и входил в руководство крупнейших музеев США.

Аукцион по продаже его коллекции проводился домом Christie's. Совокупная выручка аукциона составила 317,8 миллионов долларов при оценке в 260 миллионов долларов.

Во вермя аукциона был установлен рекорд стоимости для работ другого знаменитого представителя американского искусства, Виллема де Кунинга. Его абстрактное полотно "Женщина как пейзаж" было продано за 68,9 миллионов долларов.

Помимо этого, с молотка ушли картины Джексона Поллока, Джоан Митчелл, Франца Клайна и Джорджии О'Кифф.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на аукционе в Далласе продали гитару лауреата Нобелевской премии по литературе 2016 года и музыкант Боба Дилана. В данный момент имя покупателя пока не разглашается.

По информации издания, неизвестный покупатель приобрёл гитару марки Martin модели D-28 1963 года за 396,5 тысяч долларов.