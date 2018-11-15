11:35 15.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Актриса "Дизель шоу" вернулась к работе

Актриса угруппы  "Дизель Студио" Виктория Булитко вернулась к работе. Она впервые после аварии снялась в программе "Дизель УТРО". 
 

Актриса

Об этом сообщили на странице группы в Instagram.

Известно, что Виктория Булитко нашла в себе силы и снялась в программе "Дизель УТРО". Вместе с ней участие в сьемке приняли Александр  Бережко и Евгений Гашенко, которые все еще опираются на костыли.

К слову, другие актеры коллектива еще проходят реабилитацию. В частности, Яна Глущенко и Егор Крутоголов проходят реабилитацию в домашних условиях.  Евгению Сморыгину прописан постельный режим до конца года. Максим Нелипа понемногу поправляется, но также все еще ходит в гипсе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Евгений Гашенко попал в аварию в Киеве. ДТП случилось 14 ноября, когда в столице выпал первый снег.


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