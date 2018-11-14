04:00 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве впервые снимут международный сериал

В Киеве проведут съемки международного сериала, над которым будет работать команда кинопроизводителей мирового уровня. 

В Киеве впервые снимут международный сериал

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Киев станет европейской съемочной площадкой для кинопроизводства. Известные европейские, американские продюсеры и авторы вместе с группой "1+1 медиа" будут снимать в столице первый международный сериал. На данный момент ни сюжет, ни названия будущего пилотного проекта неизвестны.

Тем не менее, режиссеры сообщили, что сьемки будущей ленты начались в среду, 13 ноября.

"Я благодарен Чрезвычайному и Полномочному Послу Королевства Норвегии в Украине Уле Терье за поддержку этого проекта. Город со своей стороны тоже окажет необходимое содействие и помощь", - отметил мэр Киева.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", известный американский режиссер, Фрэнcиc Фoрд Кoппoлa, подаривший миру трилогию "Крecтный oтeц" и культoвый фильм "Aпoкaлипcиc ceгoдня",  oбъявил o зaпуcкe в Кaлифoрнии coбcтвeннoгo брeндa Grower’s Series.


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