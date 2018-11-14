03:00 14.11.2018 | Общество | Новости
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Украинка завоевала титул лучшего иллюстратора мира

Львовянка Валерия Соколова победила на Международном биеннале иллюстрации "Золотое перо". Эту награду вручают художникам со всего мира за выдающийся вклад в искусство иллюстрации.

Украинка завоевала титул лучшего иллюстратора мира

Об этом сообщают местные СМИ.

Также автор попала в топ лучших иллюстраторов по версии журнала "3х3" в номинации "Детские книги".  Этот журнал, посвященный современному искусству иллюстрации, издается в США и распространяется по всему миру. И ежегодно он выбирает лучших художников.

К слову, Валерия Соколова - американский иллюстратор украинского происхождения. Родилась во Львове, сейчас живет и работает в Нью-Йорке. Валерия окончила Львовскую художественную школу, училась в Львовском полиграфическом институте им. Ивана Федорова, затем - в Государственном белорусском театрально-художественном институте.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", В Киеве курсировал трамвай, посвященный украинскому легендарному режиссеру Александру Довженко.


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