Украинка завоевала титул лучшего иллюстратора мира

Об этом сообщают местные СМИ.

Также автор попала в топ лучших иллюстраторов по версии журнала "3х3" в номинации "Детские книги". Этот журнал, посвященный современному искусству иллюстрации, издается в США и распространяется по всему миру. И ежегодно он выбирает лучших художников.

К слову, Валерия Соколова - американский иллюстратор украинского происхождения. Родилась во Львове, сейчас живет и работает в Нью-Йорке. Валерия окончила Львовскую художественную школу, училась в Львовском полиграфическом институте им. Ивана Федорова, затем - в Государственном белорусском театрально-художественном институте.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", В Киеве курсировал трамвай, посвященный украинскому легендарному режиссеру Александру Довженко.