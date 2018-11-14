Создатель Marvel перед смертью придумал нового героя

Об этом сообщила его дочь, Джоан Селия Ли.

По ее словам, новый персонаж комиксов – Dirt Man.

Над созданием супергероя она работала вместе с отцом. Увы, дочь Ли не поделилась подробностями, отметив, что история Dirt Man будет очень интересной. Также она намерена продолжить работу отца.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в возрасте 95 лет ушел из жизни основатель вселенной комиксов Marvel Стэн Ли. Писатель скончался в Лос-Анджелесе, находясь в медицинском центре "Синай-Седарс". В последние годы он страдал многими болезнями, в том числе и пневмонией.