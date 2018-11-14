11:58 14.11.2018 | Культура | Новости
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Создатель Marvel перед смертью придумал нового героя

Создатель комиксов Marvel Стэн Ли, скончавшийся во вторник в США, до последних дней работал над новым супергероем

Создатель Marvel перед смертью придумал нового героя

Об этом сообщила его дочь, Джоан Селия Ли.

По ее словам, новый персонаж комиксов – Dirt Man.

Над созданием супергероя она работала вместе с отцом. Увы, дочь Ли не поделилась подробностями, отметив, что история Dirt Man будет очень интересной. Также она намерена продолжить работу отца.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в возрасте 95 лет ушел из жизни основатель вселенной комиксов Marvel Стэн Ли. Писатель скончался в Лос-Анджелесе, находясь в медицинском центре "Синай-Седарс". В последние годы он страдал многими болезнями, в том числе и пневмонией.


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