Дом легендарной певицы сгорел в результате Калифорнийских пожаров - ФОТО

Об этом певица сообщила в своем микроблоге в Twitter.

"Моего дома больше нет, зато навсегда останутся воспоминания о времени, которое мы проводили в нем с семьей и друзьями", — написала Сайрус.

Певица также выразила признательность пожарным. Кроме того, артистка опубликовала ряд благотворительных ресурсов, через которые можно сделать пожертвования пострадавшим от пожаров.

Фото сгоревшего дома опубликовал жених певицы Лиам Хемсворт. Он отметил, что от дома ничего не осталось.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Майли Сайрус обвиняется в плагиате, за который она должна заплатить 300 млн долларов.