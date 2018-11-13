Знаменитая куртка Майкла Джексона ушла с аукциона

Об этом сообщило агентсво Reuters.

Известно, что сумма на аукционе почти втрое выше стартовой цены.

Данная куртка легендарного исполнителя считается знаковой в из-за автографа, сделанного Джексоном серебряным маркером на ней. Певец выступал в этой куртке с 1987 по 1989 годы во время своего турне. Изначально ее хотели продать за 100 тысяч долларов.

К слову, в 2011 году на аукционе продали красно-черную куртку из легендарного клипа Джексона на песню Thriller. Она ушла с молотка за 1,8 млн. долларов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", дочь поп-короля Майкла Джексона, Пэрис Джэксон, собралась замуж за музыканта. Избранником актрисы стал Гэбриел Гленн.