10:17 13.11.2018 | Общество | Новости
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Знаменитая куртка Майкла Джексона ушла с аукциона

Куртка легендарного певца Майкла Джексона с его первого мирового турне "Bad" ушла с молотка в Нью-Йорке. За нее отдали 298 тысяч долларов.

Знаменитая куртка Майкла Джексона ушла с аукциона

Об этом сообщило агентсво Reuters.

Известно, что сумма на аукционе почти втрое выше стартовой цены. 

Данная куртка легендарного исполнителя считается знаковой в из-за автографа, сделанного Джексоном серебряным маркером на ней. Певец выступал в этой куртке с 1987 по 1989 годы во время своего турне. Изначально ее хотели продать за 100 тысяч долларов.

К слову, в  2011 году на аукционе продали красно-черную куртку из легендарного клипа Джексона на песню Thriller. Она ушла с молотка за  1,8 млн. долларов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", дочь  поп-короля Майкла Джексона, Пэрис Джэксон, собралась замуж за музыканта. Избранником актрисы стал Гэбриел Гленн.


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