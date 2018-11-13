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В Украине презентовали энциклопедию Голодомора

В Киеве презентовали уникальное научно-мемориальное издание "Энциклопедия Голодомора". Автором основательного научного исследования является доктор исторических наук, профессор Василий Марочко.

В Украине презентовали энциклопедию Голодомора

Об этом сообщила пресс-служба музея-мемориала жертв Голодомора.

Презентация состоялась в понедельник, 12 ноября, в здании музея.

Историк собрал архивные источники, подтверждающие, что в результате геноцида погибли более почти 8 миллионов украинцев. Сама энциклопедия включает 1000 статей и 30 тематических блоков.

"Эта книга является одним из камней для строительства второго музея-мемориала, которое недавно началось. Можно сказать, это интеллектуальный камешек. Мы должны собрать все камни и принести их к нашей "стены памяти", - отметил автор энциклопедии Василий Марочко.

Издание представлено в рамках празднования 85-й годовщины Голодомора-геноцида. Министр культуры Евгений Нищук на презентации признался, что  министерство рассматривает возможность перевода енкциклопедии на английский.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", парламент проголосовал за постановление, в котором планируется сделать второе воскресенье сентября Днем памяти депортированных из Польши в 1944-1951 годах украинцах.


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