09:17 13.11.2018 | Культура | Новости
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Умер создатель легендарных комиксов Marvel

В возрасте 95 лет ушел из жизни основатель вселенной комиксов Marvel Стэн Ли. Об этом его дочь сообщила изданию Variety.

Умер создатель легендарных комиксов Marvel

Стэн Ли вместе с Джеком Кирби основали Marvel Comics в 1961 году. Все началось с "Фантастической четверки". Ли является автором "Человека-паука", "Халка", "Черной пантеры" и легендарной истории о мутантах – "Люди Икс".

Его задумки подарили миру массу фильмов в том числе, "Мстителей" и "Железного человека". Под его руководством Marvel стала ведущей мировой компанией по выпуску графических историй.

Сообщается, что писатель скончался в Лос-Анджелесе, находясь в медицинском центре "Синай-Седарс" в понедельник, 12 ноября. В последние годы он страдал многими болезнями, в том числе и пневмонией.

Помимо этого, у автора комиксов были проблемы со зрением. По словам самого Стэна, с 2016 года он полностью утратил способность читать и писать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в субботу, 10 ноября ушел из жизни президент популярного международного фестиваля комиксов  "Comic-Con–con". Причиной его смерти стала глиобластома – агрессивная форма опухоли головного мозга.


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