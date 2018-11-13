Умер известный советский композитор

Об этом сообщил руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко на своей странице в Facebook.

Известно, что Лученка еще 2 ноября госпитализировали в одну из больниц Минска с инсультом, где ему провели операцию. Несколько дней он был в тяжелом состоянии. Он так и не смог прийти в себя после операции.

К слову, Игорь Лученок родился 6 августа 1938 года в Минске.Работал в разных жанрах - вокально-симфоническом, камерно-инструментальном, камерно-вокальном, но наиболее плодотворно - в песенном. Чаще всего из его песен формировались репертуары таких артистов, как ВИА "Песняры", "Сябры", Иосифа Кобзона, Софии Ротару, Льва Лещенко и многих других.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в возрасте 95 лет ушел из жизни основатель вселенной комиксов Marvel Стэн Ли.