10:35 13.11.2018 | Культура | Новости
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Умер известный советский композитор

В Минске скончался знаменитый композитор Игорь Лученок. Ему исполнился 81 год.

Умер известный советский композитор

Об этом сообщил руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко на своей странице в Facebook.

Известно, что Лученка еще 2 ноября госпитализировали в одну из больниц Минска с инсультом,  где ему провели операцию. Несколько дней он был в тяжелом состоянии.  Он так и не смог прийти в себя после операции.

К слову, Игорь Лученок родился 6 августа 1938 года в Минске.Работал в разных жанрах - вокально-симфоническом, камерно-инструментальном, камерно-вокальном, но наиболее плодотворно - в песенном. Чаще всего из его песен формировались репертуары таких артистов, как ВИА "Песняры", "Сябры", Иосифа Кобзона, Софии Ротару, Льва Лещенко и многих других.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в возрасте 95 лет ушел из жизни основатель вселенной комиксов Marvel Стэн Ли


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