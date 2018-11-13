Белорусский певец выступил в ДНР

Соответствующее видео певец опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео видно, что сцену с иполнителем охраняли боевики с автоматами.

Отметим, что в 2007 году Дмитрий Колдун представлял Беларусь на международном песенном конкурсе "Евровидение" и занял шестое место в финале.

Также как правило, украинская власть отслеживает выступления культурных деятелей на территории оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым. Однако пока нет информации о том, что Колдуна внесли в список людей, в отношении которых действует запрет на въезд в Украину.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин одержал победу на "выборах" руководителя республики по итогам подсчета 100 процентов бюллетеней.