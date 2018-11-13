09:56 13.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Белорусский певец выступил в ДНР

Белорусский певец Дмитрий Колдун вечером выступил на центральной площади оккупированного Донецка по случаю местных "выборов". Концерт состоялся в воскресенье, 11 ноября.

Белорусский певец выступил в ДНР

Соответствующее видео певец опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео видно, что сцену с иполнителем охраняли боевики с автоматами.

Отметим, что в 2007 году Дмитрий Колдун представлял Беларусь на международном песенном конкурсе "Евровидение" и занял шестое место в финале. 

Также как правило, украинская власть отслеживает выступления культурных деятелей на территории оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым. Однако пока нет информации о том, что Колдуна внесли в список людей, в отношении которых действует запрет на въезд в Украину.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики"  Денис Пушилин одержал победу на "выборах" руководителя республики по итогам подсчета 100 процентов бюллетеней.


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