Суворова и The ВЙО: в Киеве пройдет благотворительный концерт - ФОТО, ВИДЕО

Суворова и The ВЙО проводят благотворительный концерт в поддержку известного композитора и продюсера Сергея Доценко.

У известного украинского композитора и музыканта Сергея Доценко диагностировали тяжелую болезнь, цирроз печени. Ему также понадобится трансплантация. Доценко является автором музыки и текстов хитов Павла Зиброва, Ирины Билык, Виктора Павлика, Виталия Козловского, Таисии Повалий, Натальи Могилевской и других.Сергей Сергей Доценко принял это сражение за жизнь и каждый день борется!

Артисты решили поддержать своего коллегу и 16 ноября 2018 года в 19-00 в Caribbean Club Concert-Hall проводят концерт. Суворова и группа The ВЙО сыграют программу, посвященную Сергею и наполненную их лучшими хитами!

Все собранные деньги с концерта пойдут на лечение Сергея Николаевича Доценко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Ray Collins 'HOT-CLUB: лучшее сочетание джаза и современности. И если кто-то скажет, что джамп-блюз, джайв или рок-н-ролл уже далеко позади, свинг-оркестр Ray Collins 'HOT-CLUB доказывает совсем обратное. Знаменитые музыканты не только оставили о себе очень яркие впечатления, но и смогли поклонников переместить "машиной времени" в настоящий танцевальный стиль 1950-х годов. При этом испытать чистые эмоции и в какой-то мере, детский восторг можно было на деревянным столичном танцопе Caribbean Club.