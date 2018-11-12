18:30 12.11.2018 | Культура | Новости
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Назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей

Накануне состоялась 44-я церемония вручения премии People’s Choice Awards, которая присуждается фильмам, телешоу, музыкантам и артистам по итогам зрительского голосования. Об этом сообщает интернет-издание ENews.

Назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей

Отметим, что в этот раз фаворитами церемонии стали супергеройский экшен "Мстители: Война бесконечности" и южнокорейский бой-бенд BTS, которые получили по три статуэтки.

Полный список победителей в ключевых номинациях премии:

Фильм года: "Мстители: Война бесконечности"

Актриса года: Скарлетт Йоханссон — "Мстители: Война бесконечности"

Актер года: Чедвик Боузман — "Черная Пантера"

Экшен года: "Мстители: Война бесконечности"

Актер экшена года: Данай Джекесай Гурира — "Черная Пантера"

Драматический фильм года: "Пятьдесят оттенков свободы"

Комедийный фильм года: "Шпион, который меня кинул"

Звезда комедийного фильма года: Мелисса Маккарти – "Душа компании"

Семейный фильм года: "Суперсемейка 2"

Комедийный сериал года: "Оранжевый – новый черный"

Сериал года: "Сумеречные охотники"

Певица года: Ники Минаж

Певец года: Шон Мендес

Группа года: BTS

Альбом года: Queen — Ники Минаж

Песня года: Idol — BTS

Клип года: Idol — BTS

Фэшн-икона года: Виктория Бекхэм

Реалити-шоу года: Семейство Кардашьян

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полнометражный мультфильм "Украденная принцесса" может получить победу в номинации "Лучший художественный фильм" на международном кинофестивале в Ирландии.  


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