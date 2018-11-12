Назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей

Отметим, что в этот раз фаворитами церемонии стали супергеройский экшен "Мстители: Война бесконечности" и южнокорейский бой-бенд BTS, которые получили по три статуэтки.

Полный список победителей в ключевых номинациях премии:



Фильм года: "Мстители: Война бесконечности"



Актриса года: Скарлетт Йоханссон — "Мстители: Война бесконечности"



Актер года: Чедвик Боузман — "Черная Пантера"



Экшен года: "Мстители: Война бесконечности"



Актер экшена года: Данай Джекесай Гурира — "Черная Пантера"



Драматический фильм года: "Пятьдесят оттенков свободы"



Комедийный фильм года: "Шпион, который меня кинул"



Звезда комедийного фильма года: Мелисса Маккарти – "Душа компании"



Семейный фильм года: "Суперсемейка 2"



Комедийный сериал года: "Оранжевый – новый черный"



Сериал года: "Сумеречные охотники"



Певица года: Ники Минаж



Певец года: Шон Мендес



Группа года: BTS



Альбом года: Queen — Ники Минаж



Песня года: Idol — BTS



Клип года: Idol — BTS



Фэшн-икона года: Виктория Бекхэм



Реалити-шоу года: Семейство Кардашьян

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полнометражный мультфильм "Украденная принцесса" может получить победу в номинации "Лучший художественный фильм" на международном кинофестивале в Ирландии.