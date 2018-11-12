Назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей

Накануне состоялась 44-я церемония вручения премии People’s Choice Awards, которая присуждается фильмам, телешоу, музыкантам и артистам по итогам зрительского голосования. Об этом сообщает интернет-издание ENews.
Отметим, что в этот раз фаворитами церемонии стали супергеройский экшен "Мстители: Война бесконечности" и южнокорейский бой-бенд BTS, которые получили по три статуэтки.
Полный список победителей в ключевых номинациях премии:
Фильм года: "Мстители: Война бесконечности"
Актриса года: Скарлетт Йоханссон — "Мстители: Война бесконечности"
Актер года: Чедвик Боузман — "Черная Пантера"
Экшен года: "Мстители: Война бесконечности"
Актер экшена года: Данай Джекесай Гурира — "Черная Пантера"
Драматический фильм года: "Пятьдесят оттенков свободы"
Комедийный фильм года: "Шпион, который меня кинул"
Звезда комедийного фильма года: Мелисса Маккарти – "Душа компании"
Семейный фильм года: "Суперсемейка 2"
Комедийный сериал года: "Оранжевый – новый черный"
Сериал года: "Сумеречные охотники"
Певица года: Ники Минаж
Певец года: Шон Мендес
Группа года: BTS
Альбом года: Queen — Ники Минаж
Песня года: Idol — BTS
Клип года: Idol — BTS
Фэшн-икона года: Виктория Бекхэм
Реалити-шоу года: Семейство Кардашьян
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полнометражный мультфильм "Украденная принцесса" может получить победу в номинации "Лучший художественный фильм" на международном кинофестивале в Ирландии.