11:50 12.11.2018 | Культура | Новости
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Известный голливудский актер выпустил линию "органической одежды"

Актер и защитник дикой природы Леонардо Ди Каприо запустил линию одежды из органических материалов для поддержки сохранения обезьян. В этом ему помог посол мира ООН и приматолог Джейн Гудолл.
 

Известный голливудский актер выпустил линию

Радостной новостью актер поделился на своей странице в Instagram.

Линия одежды называется Do Not Let Them Disappear. Коллекция из органических и переработанных материалов включает футболки, свитшоты и худи с надписью . Вещи призваны привлечь внимание к проблеме исчезновения таких видов обезьян, как гиббоны, шимпанзе, бонобо, гориллы и орангутаны.

Вся коллекция - это сотрудничество между фондом Леонардо Дикаприо Leonardo DiCaprio Foundation и Институтом Джейн Гудолл, который занимается защитой шимпанзе и других приматов в мире.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", новый фильм "Убийцы лунного цветка" станет шестым полнометражным проектом Мартина Скорсезе, в котором главную роль исполнит Леонардо Ди Каприо


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