Известный голливудский актер выпустил линию "органической одежды"

Радостной новостью актер поделился на своей странице в Instagram.

Линия одежды называется Do Not Let Them Disappear. Коллекция из органических и переработанных материалов включает футболки, свитшоты и худи с надписью . Вещи призваны привлечь внимание к проблеме исчезновения таких видов обезьян, как гиббоны, шимпанзе, бонобо, гориллы и орангутаны.

Вся коллекция - это сотрудничество между фондом Леонардо Дикаприо Leonardo DiCaprio Foundation и Институтом Джейн Гудолл, который занимается защитой шимпанзе и других приматов в мире.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", новый фильм "Убийцы лунного цветка" станет шестым полнометражным проектом Мартина Скорсезе, в котором главную роль исполнит Леонардо Ди Каприо.