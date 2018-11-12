10:52 12.11.2018 | Культура | Новости
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Из жизни ушел известный канадский актер

Канадский актер Дуглас Рэйн скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил Стратфордский шекспировский театральный фестиваль.

Из жизни ушел известный канадский актер

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что мужчина скончался от естественных причин в одном из медицинских учреждений провинции Онтарио. Дата прощания с актером пока неизвестна.

К слову, актер родился в 1928 году в провинции Манитоба. Он сыграл главную роль в спектакле "Генрих V", которая стала одной из самых громких в его творческой карьере. Театральная работа была экранизирована в 1966 году. Кроме того, мужчина закрепил свою известность после того, как вышел фильм Стэнли Кубрика "2001: Космическая одиссея", где он озвучил компьютер HAL 9000.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", не стало Николая Румянцева. Он запомнился зрителям благодаря работе в юмористическом киножурнале "Ералаш".


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