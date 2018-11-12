Гитариста Aerosmith срочно госпитализировали

Об этом сообщают международные СМИ.

Известно, что после того как Перри закончил играть знаменитую песню "Walk This Way", он почувствовал себя плохо и ушел в гримерку в ужасном состоянии/ Незадолго после этого ему вызвали скорую.

По данным инсайдеров, у 68-летнего музыканта случился застой в легких. Медики пробыли за кулисами около сорока минут. После того, как врачи прочистили ему дыхательные пути с помощью специальной трубки, Джо положили на носилки, надели кислородную маску и отправили в больницу. В больнице ему стало лучше, сейчас он находится в сознании.

По словам источников, близких к Перри, музыкант испытывал проблемы с дыханием в последние несколько недель.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", американский джазовый трубач Рой Харгроув умер на 50-м году жизни.