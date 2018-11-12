10:33 12.11.2018 | Общество | Новости
100207678:di

Гитариста Aerosmith срочно госпитализировали

Гитариста популярной американской рок-группы Aerosmith Джо Перри госпитализировали после концерта Билли Джоэла в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Сам Джо Перри также выступал на концерте.

Гитариста Aerosmith срочно госпитализировали

Об этом сообщают международные СМИ.

Известно, что после того как Перри закончил играть знаменитую песню "Walk This Way", он почувствовал себя плохо и ушел в гримерку в ужасном состоянии/ Незадолго после этого ему вызвали скорую.

По данным инсайдеров, у 68-летнего музыканта случился застой в легких. Медики пробыли за кулисами около сорока минут. После того, как врачи прочистили ему дыхательные пути с помощью специальной трубки, Джо положили на носилки, надели кислородную маску и отправили в больницу. В больнице ему стало лучше,  сейчас он находится в сознании.

По словам источников, близких к Перри, музыкант испытывал проблемы с дыханием в последние несколько недель.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", американский джазовый трубач Рой Харгроув умер на 50-м году жизни


Поделиться
Читайте также:
 
В Йемене за минувшие сутки в ходе столкновений погибли 150 человек Потерянный сценарий Стэнли Кубрика продадут на аукционе В Днепропетровской области на шахте погиб работник В США вновь произошла стрельба, есть погибшие
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив