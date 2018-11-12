13:45 12.11.2018 | Культура | Новости
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Элвиса Пресли посмертно наградят самой почетной медалью США

Президент США Дональд Трамп посмертно наградит Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Элвиса Пресли посмертно наградят самой почетной медалью США

Данная медаль считается самой престижной наградой США для гражданских лиц. В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что Элвис Пресли стал олицетворением американской культуры для миллиардов фанатов по всему миру. Он остается вечной американской иконой даже через 40 лет после смерти.

Помимо него, медали Свободы получат Мириам Адельсон, Оррин Хэтч, Алан Пэйдж, Джордж Герман Рут, Антонин Скалиа и Роджер Стобэк.

Церемония награждения состоится 16 ноября. Медали выдадут людям, сделавшим особый вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержку мира во всем мире и за заслуги в области культуры или в других гражданских или частных сферах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", гитариста популярной американской рок-группы Aerosmith Джо Перри госпитализировали после концерта Билли Джоэла в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Сам Джо Перри также выступал на концерте.


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