12:51 09.11.2018 | Культура | Новости
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Знаменитая голливудская актриса шокировала фанатов

56-летняя американская актриса Мэг Райан объявила о помолвке со своим давним бойфрендом. Ее избранник - музыкант Джон Мелленкамп.

Знаменитая голливудская актриса шокировала фанатов

Об этом актриса сообщила своим фанатам в Instagram, опубликовав трогательное фото.

Новости о помолвке появились сразу после того, как звезду романтических фильмов заметили в среду в Нью-Йорке с большим кольцом.

Райан и 67-летний Мелленкамп начали встречаться в 2011 году, но расстались в 2014-м. Три года спустя они вновь возродили свой роман.

Отметим, что это будет не первый брак для актрисы и музыканта. У Мелленкампа три бывших жены, а Райан была замужем за актером Деннисом Куэйдом, с которым развелась в 2001 году. Они воспитывают 26-летнего сына Джек.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", дочь известного музыканта, поп-короля Майкла Джексона, Пэрис Джэксон собралась замуж за музыканта.


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