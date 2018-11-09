Знаменитая голливудская актриса шокировала фанатов

Об этом актриса сообщила своим фанатам в Instagram, опубликовав трогательное фото.

Новости о помолвке появились сразу после того, как звезду романтических фильмов заметили в среду в Нью-Йорке с большим кольцом.

Райан и 67-летний Мелленкамп начали встречаться в 2011 году, но расстались в 2014-м. Три года спустя они вновь возродили свой роман.

Отметим, что это будет не первый брак для актрисы и музыканта. У Мелленкампа три бывших жены, а Райан была замужем за актером Деннисом Куэйдом, с которым развелась в 2001 году. Они воспитывают 26-летнего сына Джек.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", дочь известного музыканта, поп-короля Майкла Джексона, Пэрис Джэксон собралась замуж за музыканта.