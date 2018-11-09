В Токио выбрали “Мисс Интернешнл-2018”

За титул главной международной красавицы боролись 77 девушек из разных стран. Состязание проводится по принципам веротерпимости толерантности и пацифизма.

58-й по счету конкурс принес заветную победу гражданке Венесуэлы Марием Кларет Веласко Гарсия. Девушка выиграла корону как раз в свой двадцатый день рождения.

Второе место досталось филиппинке, третье – представительнице Южной Африки, титулы вице-мисс присуждены конкурсанткам из Румынии и Колумбии.

Стоит отметить, что представительница Украины Богдана Тарасик оказалась среди ТОП-15 конкурсанток. 24-летняя девушка родилась в Кривом Роге и окончила Киевский политехнический университет.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинка Анна Горбань стала обладательницей титула "Mrs. Planet 2018".