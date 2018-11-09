16:17 09.11.2018 | Культура | Новости
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В Токио выбрали “Мисс Интернешнл-2018”

В четверг, 9 ноября в Токио прошел один из самых грандиозных конкурсов красоты - “Мисс Интернешнл-2018”. Об этом сообщают украинские СМИ.

В Токио выбрали “Мисс Интернешнл-2018”

За титул главной международной красавицы боролись 77 девушек из разных стран. Состязание проводится по принципам веротерпимости толерантности и пацифизма.

58-й по счету конкурс принес заветную победу гражданке Венесуэлы Марием Кларет Веласко Гарсия. Девушка выиграла корону как раз в свой двадцатый день рождения.

Второе место досталось филиппинке, третье – представительнице Южной Африки, титулы вице-мисс присуждены конкурсанткам из Румынии и Колумбии.

Стоит отметить, что представительница Украины Богдана Тарасик оказалась среди ТОП-15 конкурсанток. 24-летняя девушка родилась в Кривом Роге и окончила Киевский политехнический университет.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинка  Анна Горбань стала обладательницей титула "Mrs. Planet 2018".


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